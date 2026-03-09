ليفربول جاهز

وضع الهولندي آرني سلوت مدرب فريق ليفربول الأول لكرة القدم اللمسات الأخيرة خلال التدريب، الإثنين، قبل المغادرة إلى إسطنبول لمواجهة غلطة سراي، الثلاثاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا (الفرنسية)