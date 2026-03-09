من هو سفيان الكرواني القريب من القادسية؟

وُلد سفيان الكرواني في 19 أكتوبر 2000 في مدينة دين بوش بهولندا، لعائلة مغربية الأصل. ويبلغ طوله 178 سم، ويزن 77 كلجم ويلعب بقدمه اليسرى بشكل أساسي، وهو ما يجعله واحدًا من أكثر الأظهرة فاعلية في صناعة اللعب في الدوري الهولندي خلال الأعوام الأخيرة.

بدأ مشواره الكروي في أندية الشباب المحلية الصغيرة في مسقط رأسه، مثل إيلينكويك، قبل أن ينتقل إلى أكاديمية نيميخن في 2017، وهناك بدأت تظهر موهبته الحقيقية كظهير أيسر يجيد التقدم والعرضيات والتمريرات الطويلة.

في صيف 2023، انتقل سفيان إلى في سي أوتريخت في صفقة مهمة، وسرعان ما أصبح أحد أبرز أعمدة الفريق.

يعد مركزه الأساسي ظهير أيسر، لكنه قادر على اللعب كوسط أيسر أو حتى وسط مركزي في بعض المناسبات.

خلال موسم 2025ـ2026، يُعد الكرواني من أفضل اللاعبين في الدوري الهولندي في عدة مؤشرات هجومية للمدافعين، ثاني أفضل ممرر في الدوري والأكثر صناعة للفرص المحققة بين المدافعين والأعلى نجاحًا في العرضيات.

ويرتبط الكرواني مع أوتريخت بعقدٍ، ينتهي بنهاية الموسم، الذي خاض خلالَه، حتى الآن، 40 مباراةً في مختلف المسابقات، محرزًا ثلاثة أهدافٍ، وصانعًا 14.

على المستوى الدولي، اختار سفيان تمثيل المنتخب المغربي، ولعب معه 5 مباريات رسمية مع أسود الأطلس.

بقيمة سوقية تصل إلى 15 مليون يورو يُعد سفيان الكرواني أحد أبرز المواهب المغربية المولودة في أوروبا، وأصبح على أعتاب نادي القادسية، بصيغة الانتقال الحرّ، بدءًا من الصيف المقبل، وفقًا لما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.