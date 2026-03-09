القادسية يتصدر أهداف بعد الـ 90

سجلت فرق دوري روشن السعودي نحو 49 هدفًا بعد الدقيقة 90، خلال الجولات الماضية، كان آخرها هدف فوز فريق النصر الأول لكرة القدم على نيوم في الدقيقة 95 بواسطة الفرنسي محمد سيماكان، السبت.

ويعد القادسية هو الأكثر تسجيلًا للأهداف بعد التسعين الموسم الجاري بـ7 أهداف، إذ أحرز لاعبوه أكثر من هدف خلال الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بحسب الإحصاءات الرسمية.

وسجل ماتيو ريتيجي هدفًا للقادسية في الدقيقة 95 أمام النجمة، كما سجل عبد الله السالم هدف فوز القادسية على الخليج في الجولة الثالثة بالدقيقة 91، كما سجل جوليان فيجل هدفًا في الاتفاق بالدقيقة 93، وأحرز كينونيس هدفًا في الاتفاق عند الدقيقة 92، وهدف ماتيو ريتيجي في شباك الفيحاء بالدقيقة 93، وهدف محمد أبو الشامات بشباك الحزم في الدقيقة 94، إضافة إلى هدف نانديز في شباك نيوم بالدقيقة 94.

وبعد القادسية، يتساوى النصر والاتحاد في المركز الثاني من حيث عدد أهداف بعد التسعين ولكل منهما 5 أهداف، ضمن منافسات الموسم الكروي 2025ـ2026 حتى الآن.

وسجل سيماكان هدف فوز النصر على نيوم في الدقيقة 95 الجولة الماضية، كما أحرز أنجيلو هدف النصر في شباك الاتحاد في «الكلاسيكو» الماضي بالدقيقة 96، وسجل جواو فيليش في الدقيقة 93 أمام الأخدود، ورونالدو في الدقيقة 96 في شباك الخليج، إضافة إلى هدف فوز النصر على الفيحاء في الجولة السابعة، بفضل هدف رونالدو في الدقيقة 90+14.

و أحرز لاعبو الاتحاد 5 أهداف بعد التسعين الموسم الجاري، إذ سجل مهند الشنقيطي هدف فريقه في الدقيقة 91 أمام الفتح الموسم الجاري، كما سجل نجولو كانتي هدف الفوز أمام النجمة في الدقيقة 96، فيما سجل ماريو ميتاج في الدقيقة 96 وفيصل الغامدي في الدقيقة 98 أمام الخليج في التعادل بنتيجة 4ـ4، كما سجل أحمد الغامدي في الدقيقة 96 أمام نيوم.

في المقابل، سجل لاعبو الأهلي والفتح 4 أهداف بعد التسعين الموسم الجاري، فيما تساوت 4 فرق من حيث تسجيل 3 أهداف بعد الدقيقة 90 وهي: الحزم، الأخدود، الرياض، والنجمة.

هذا وسجل لاعبو الهلال هدفين فقط بعد التسعين، بالتساوي مع فريقي الخلود ونيوم، فيما سجل أكثر من فريق هدفًا واحدًا بعد التسعين وهم: التعاون، الخليج، الاتفاق، الفيحاء، الشباب، وضمك.

يذكر أن كل فرق دوري روشن السعودي الموسم الجاري سجلت أهدافًا بعد التسعين، بحسب ما جاء في الأرقام والإحصاءات الرسمية بعد مرور 25 جولة حتى الآن من المسابقة.