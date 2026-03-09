الاتحاد الألماني يحقق في تخريب تقنية «VAR»

بدأ الاتحاد الألماني لكرة القدم إجراءات تأديبية ضد نادي بوروسيا مونستر بعد أن قام أحد المشجعين بتخريب شاشة حكم الفيديو المساعد «VAR» خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم في دوري الدرجة الثانية الألماني أمام هيرتا برلين، الأحد.

وذكر الاتحاد الألماني، الإثنين، أنه بسبب هذه الواقعة واستخدام الألعاب النارية، قررت لجنة الرقابة بدء إجراءات تأديبية ضد نادي بوروسيا مونستر.

وتم منع الحكم من مراجعة ركلة جزاء على شاشة الملعب بعد أن قام شخص ملثم بسحب القابس.

وتم رفع لافتة مؤقتة في مدرج جماهير مونستر خلال المباراة، كتب عليها «افصلوا حكم الفيديو المساعد تقنية «VAR».

وأكد النادي أن ما حدث كان عملًا تخريبيًا مخططًا له مسبقًا.

وذكر النادي على موقعه الإلكتروني : «يأسف نادي بوروسيا مونستر لوقوع هذا الحادث وسنبذل كل ما في وسعنا لتحديد مرتكب أو مرتكبي الفعل ومحاسبتهم.

وقد تم اتخاذ إجراءات فورية لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل. ووفقًا للنتائج الأولية، فقد كان هذا عملًا مخططًا مسبقًا».