طرد لودي في مواجهة الـ23 بطاقة حمراء

أبعد البرازيلي رينان لودي لاعب فريق أتلتيكو مينيرو الأول لكرة القدم بالبطاقة الحمراء في نهائي «كامبيوناتو مينيرو» الإقليمية، فجر الإثنين.

وسبق للظهير الأيسر خوض تجربة احترافية مع الهلال بدأت يناير 2024 وانتهت بداية الموسم الجاري بعد أن أبعده الإيطالي سيموني إنزاجي من قائمة المحترفين الأجانب الثمانية المشاركين في دوري روشن السعودي ما أجبر اللاعب على إنهاء عقده.

وأشهر ماتيوس كاندانسان حكم مواجهة فريق كروزيرو الأول لكرة القدم وأتلتيكو مينيرو في نهائي «كامبيوناتو مينيرو» الإقليمية، الإثنين، 23 بطاقة حمراء وفاز كروزيرو على أتلتيكو مينيرو بهدف دون مقابل.

واندلعت المشاجرة بعد تدخل متأخر من جناح أتلتيكو مينيرو كريستيان بافون على حارس مرمى كروزيرو كاسيو راموس، وقام الحارس بدفع منافسه قبل أن يضع ركبتيه فوقه.

وأثناء اشتباكهما، انضم عدد من اللاعبين من الفريقين، بما في ذلك اللاعبون الاحتياطيون، إلى المشاجرة.

واضطر رجال الأمن والشرطة للتدخل ولكن الأمر استغرق عدة دقائق حتى تمت السيطرة على الموقف.

في تقريره بعد المباراة، قال الحكم ماتيوس كاندانسان إن كاسيو تصرف بعنف، مشيرًا إلى أنه أشهر 23 بطاقة حمراء، منها 12 بطاقة للاعبي كروزيرو و11 بطاقة للاعبي أتلتيكو مينيرو شملت البدلاء والأساسيين.