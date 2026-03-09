نيوكاسل يستعد

أكمل الإنجليزي إيدي هاو مدرب فريق نيوكاسل يونايتد الأول لكرة القدم جاهزية لاعبيه خلال تدريب في مركز دارسلي بارك، الإثنين، عشية مباراة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة (الفرنسية)