العويران: الدوري أهلاوي.. وأمنيتي نصراوية

رشح النجم السعودي سعيد العويران، مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم السابق، الأهلي إلى تحقيق لقب دوري «روشن»، لكنه كشف عن أمنيته بأن يحصل عليه النصر في النهاية.

وعد العويران في حوار مع «الرياضية» الفرنسي كريم بنزيما، والبرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه جواو فيليش، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش و البلجيكي يانيك كاراسكو ، أفضل اللاعبين في دوري «روشن».

ويرى العويران أن فريق الشباب عانى من كثرة بيع عقود لاعبيه وتغيير إدارته، مشيرًا إلى أن استقطاب نجوم النادي السابقين الراغبين في العمل داخله خطوة مهمة نحو استعادة أمجاد «الليث».