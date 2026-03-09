النصر.. اتفاق يحول النجعي إلى النخبة

اتفق البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، مع نظيره البرازيلي مارسيلو سالازار، مدرب تحت 21 عامًا، على منح سامي النجعي، لاعب المحور، دقائق أكثر في «دوري جوي» عقب إصابة في الرباط الصليبي غيبته طويلا، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن جيسوس طلب تحويل النجعي إلى فريق تحت 21 عامًا، حتى يضمن مشاركتة لاعبًا أساسيًا، على أن يعود للتدريبات مع الفريق بعد عيد الفطر.

وبيّن المصدر أن النجعي سيكون بديلًا الليلة أمام النجمة على ملعب «الرمز» بمقر النادي في الرياض، ضمن الجولة الـ18 من دوري جوي للنخبة، إضافة إلى عواد أمانة، وراكان الغامدي، وعبد الملك الجابر، والعراقي حيدر عبد الكريم، بعد أن سمح لهم جيسوس بالعودة إلى فريق تحت 21 عامًا.

ويتصدر النصر قائمة دوري روشن السعودي برصيد 64 نقطة، ويقف فريق تحت 21 عامًا في المرتبة الثانية برصيد 34 نقطة، خلف المتصدر الهلال بأربع نقاط.