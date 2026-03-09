شاموسكا لـ«الرياضية»: متمسك بالتعاون.. وتفاوض الدرعية كذبة

أكد البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، تركيزه على تحقيق مركز متقدم في دوري روشن السعودي، مع نهاية الموسم الجاري، وفق حديث خاص بـ«الرياضية».

ورفض المدرب البرازيلي صحة تلقيه عرضًا رسميًا، أو شفهيًا، لتولي قيادة الدرعية الناشط في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وقال شاموسكا: «لم أتلق أي عرض سواء كان رسميًا أو شفهيًا من نادي الدرعية، سمعت عن هذا العرض فقط في وسائل الإعلام، لكنه غير صحيح».

وعرف شاموسكا في الملاعب السعودية عام 2018، حينما قاد الفيصلي، وحقق معه أكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد، بواقع 11 فوزًا، واستعان الهلال بخدماته قبل نهاية موسم 2018ـ2019.

وفي 2021 حقق مع الفيصلي لقب كأس الملك، وفي الموسم الذي يليه تعاقد مع الشباب، لكنه أقيل في مارس 2022 بعد تراجع مستويات الفريق فنيًا، ليعلن التعاون التعاقد معه، صيف 2022، وقاده في 68 مباراة.

وفي 2024 تعاقد نادي نيوم مع شاموسكا، وتوج معه بلقب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وفي 2025 أعاد التعاون المدرب البرازيلي وقاده في 27 مباراة، فاز في 14 وخسر بثمان وتعادل في خمس.

ويحتل التعاون حاليًا المرتبة الخامسة في دوري روشن برصيد 44 نقطة.