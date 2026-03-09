مطلقة النار على ريانا بقبضة الشرطة

ألقي القبض، الإثنين، على سيدة أطلقت النار على منزل المغنية الأمريكية ريانا في بيفرلي هيلز ، مساء الأحد.

وذكر موقع «تي إم زد» المعني بأخبار المشاهير أنه تم إلقاء القبض على سيدة بعدما أطلقت عدة طلقات نارية من سيارتها نحو منزل ريانا.

وكانت ريانا «38 عامًا» داخل المنزل وقت إطلاق النار، ولكنها لم تصب بأذى.

واحتجزت قوات إنفاذ القانون المشتبه بها، وهى سيدة في الثلاثينات من عمرها وفتحت السلطات تحقيقًا لتحديد الدافع.

وأفادت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» نقلًا عن الشرطة أن المهاجمة المشتبه بها أطلقت نحو عشر رصاصات من سيارة كانت متوقفة أمام منزلها في بيفرلي هيلز.

وأفادت محطة «كاي تي إل إيه» الإخبارية المحلية أن رصاصة واحدة على الأقل اخترقت جدار المنزل حيث تعيش ريانا مع شريك حياتها إيساب روكي وأطفالهما الثلاثة.