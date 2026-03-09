تشافي يتهم لابورتا بإفشال عودة ميسي

كشف تشافي هرنانديز، مدرب فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم السابق، عن أن جوان لابورتا، رئيس النادي، أحبط عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عام 2023، تخوفًا من صراع على السلطة بين الرجلين.

وغادر الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2021، قبل أن ينتقل في 2023 إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وقال تشافي لصحيفة «لا فانجارديا» الإسبانية :«كان التوقيع مع ميسي محسومًا في يناير 2023، بعد الفوز بكأس العالم، تواصلنا وأخبرني أنه يريد العودة».

وأضاف:«حصلنا على الضوء الأخضر من رابطة الدوري الإسباني «بخصوص القيود المالية»، لكن الرئيس هو من أحبط الأمر... قال لي لابورتا، حرفيًا، إنه إذا عاد ميسي فسيشن حربًا ضده وأنه لا يستطيع السماح بذلك. وبعدها توقف ميسي فجأة عن الرد على اتصالاتي بعدما قيل له إن الأمر غير ممكن».

وأوضح تشافي أن كل شيء كان جاهزًا لعودة ميسي، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك أي شكوك من الناحية الكروية، قائلًا : «كنا سنقوم بالرقصة الأخيرة، مثل أسطورة دوري السلة الأمريكي السابق مايكل جوردان».

من جهته، قال لابورتا الذي استقال من منصبه قبل أسابيع للترشح لولاية جديدة هذا الأسبوع، الإثنين «إن تشافي ممتعض، مشيرًا إلى أن خورخي، والد ميسي ووكيل أعماله، أبلغه بأن النجم الأرجنتيني قرر عدم العودة».

وأضاف لابورتا خلال مناظرة انتخابية مع تشافي «كنت أرى أننا سنخسر، ومع «المدرب الحالي الألماني هانزي» فليك سنفوز. أتفهم أن «تشافي» مجروح، فمع اللاعبين أنفسهم، فليك يفوز».

وعاد تشافي في 2021 إلى الفريق الذي تألق في صفوفه لاعبًا بين 1998 و2015، وأشرف عليه حتى 2024، محرزًا معه لقب الدوري والكأس السوبر الإسبانيين عام 2023.

وذكر لابورتا أنه أرسل عقدًا لخورخي ميسي الذي جاء لاحقًا إلى منزله وأخبره أن «الضغط هنا سيكون كبيرًا جدًا» إذا عاد النجم الأرجنتيني إلى برشلونة.

وسطر ميسي أسطورته بألوان برشلونة وبات الهداف التاريخي للنادي الكاتالوني وواحدًا من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

وكشف لابورتا أن برشلونة رفض عرضًا بقيمة 250 مليون يورو «288 مليون دولار» من باريس سان جيرمان للمهاجم الشاب لامين جمال، قُدم في صيف 2024 وفق التقارير.