«كاف» يرفع جوائز دوري الأبطال والكونفدرالية

رفع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» جوائز مسابقة دوري الأبطال للأندية لتصل إلى 6 ملايين دولار، وجوائز مسابقة كأس الاتحاد «كونفدرالية»، وأصبحت 4 ملايين دولار، حسبما أعلن في بيان، الإثنين.

وقال «كاف» إن رئيسه الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي أعلن زيادة قدرها مليوني دولار أمريكي في قيمة الجائزة المالية لبطل دوري أبطال إفريقيا، إضافة إلى زيادة أخرى قدرها مليوني دولار أمريكي لبطل كأس الكونفدرالية لموسم 2025ـ2026».

وبلغت الزيادة في جوائز دوري الأبطال 50 في المئة، مقابل 100 في المئة للكونفدرالية.

وترفع هذه الزيادات الأخيرة إجمالي الجوائز المالية ومدفوعات التضامن المُخصصة للأندية الإفريقية إلى أكثر من 42 مليون دولار أمريكي في الموسم الواحد، حسبما أضاف «كاف».