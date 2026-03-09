ميلان يعزز انتصاراته المتوالية على الإنتر

سيطر فريق ميلان الأول لكرة القدم على مواجهته أمام جاره وغريمه اللدود إنتر ميلان عقب فوزه، الأحد، بنتيجة 1ـ0، ضمن الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإيطالي.

بهذا الانتصار، حقق «الروسونيري» فوزه الثالث على التوالي أمام الإنتر في جميع المسابقات خلال الفترة الأخيرة، إذ فاز في الجولة الـ 12 الموسم الجاري بنتيجة 1ـ0 «هدف بوليسيتش» ثم انتصر في نصف نهائي كأس إيطاليا 2025 بنتيجة 3ـ0 وأخيرًا في الجولة 28 بنتيجة 1ـ0 «هدف بيرفيس إستوبينان».

وعلى الرغم من هذه السلسلة القوية لميلان، فإن الرقم القياسي لأطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ ديربي الغضب لا يزال بحوزة إنتر ميلان، الذي حقق 6 انتصارات متتالية في الفترة من يناير 2023 حتى أبريل 2024، وشملت نهائي كأس السوبر الإيطالي 2023 «3ـ0»، مباراة دوري «1ـ0»، ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا «2ـ0 و1ـ0» ومباراتي الدوري في موسم 2023ـ2024 «5ـ1 و2ـ1».

في المقابل، يمتلك ميلان سجلين تاريخيين سابقين بـ6 انتصارات متتالية أيضًا، الأول من فبراير 1911 إلى فبراير 1913 في بطولة «بريما كاتيجوريا» «نتائج: 2ـ0، 6ـ3، 2ـ1، 3ـ0، 2ـ1، 1ـ0».

والثاني من مايو 1946 إلى أبريل 1948 «فوزان في بطولة جنيرو 1946 بنتيجتي 3ـ2 و1ـ0، ثم 4 انتصارات متتالية في الدوري: 3ـ1، 2ـ1، 3ـ2، 2ـ0».

وبالفوز الأحد، قلّص ميلان الفارق مع الإنتر في صدارة الدوري إلى 7 نقاط فقط، مع بقاء 10 جولات على النهاية.