مورينيو: اتهموني بالخيانة.. ولم أتعمد الركل

ادعى جوزيه مورينيو، مدرب فريق بنفيكا البرتغالي الأول لكرة القدم، أن مدربًا منافسًا له وصفه بالـ«خائن 50 مرة» بعد طرده في الدقائق الأخيرة من مباراة القمة أمام بورتو، الأحد.

وأظهر حكم المباراة البطاقة الحمراء لجوزيه مورينيو «63 عامًا»، المعروف بإثارته للجدل في عالم كرة القدم، في الدقيقة 90 من المباراة التي انتهت بالتعادل 2ـ2 في الدوري البرتغالي، حيث صرح مدرب بنفيكا بعد المباراة أن العقوبة جاءت بسبب ركله للكرة باتجاه مقاعد بدلاء فريق بورتو.

وقال مورينيو في مؤتمر صحافي بعد المباراة : «في العديد من المرات، أركل الكرة باتجاه المدرجات لكي أمنح فرصة لمشجع محظوظ».

وأضاف :«أعرف أنني لست جيدًا من الناحية الفنية، لكن قصدي كان أن أرسل الكرة نحو المدرجات».

وأضاف مورينيو، الذي قاد بورتو للفوز بلقب دوري الأبطال في 2004 في آخر موسم له مع الفريق الذي دربه لعامين ونصف، أن اتهامه بالخيانة من قبل لوتشو جونزاليس مساعد مدرب بورتو بعد المباراة كان بمثابة «هجوم على مهنيتي».

وتابع مورينيو حديثه قائلًا :«قال لي خائن 50 مرة، أريده أن يوضح لي من خنت؟ ذهبت إلى بورتو، قدمت روحي لبورتو، ذهبت لتشيلسي وذهبت لإنتر ميلان، لريال مدريد. سافرت حول العالم وكرست 24 ساعة من حياتي كل يوم. هذا ما يسمى الاحتراف».