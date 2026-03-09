انطلاق تحدي الرملية والكرة الطائرة

انطلقت فعاليات بطولة «وادينا 3» الرمضانية لكرة القدم الرملية والكرة الطائرة الرملية، ضمن مبادرات «أجاويد 4» في خميس مشيط.

وشهدت منافسات كرة القدم الرملية والكرة الطائرة الرملية مستويات تنافسية مميزة بين الفرق المشاركة.

وتُعد بطولة «وادينا 3» إحدى المبادرات الرياضية التي تسهم في تنشيط الحراك الرياضي بمحافظة خميس مشيط، وتعزيز روح التنافس بين الشباب، بما ينسجم مع مستهدفات مبادرات «أجاويد 4» في دعم العمل المجتمعي وتنمية الطاقات الشبابية في مختلف المجالات.