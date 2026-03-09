الشواف يتوج أبطال الملاكمة والركل

توّج المهندس فخر الشواف، نائب رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة والركل، الأبطال الفائزين في بطولة البارا كيك بوكسينج 2026، التي نظمها الاتحاد بالتعاون مع نادي الرياض لذوي الإعاقة، ضمن مبادرة «قادر» إحدى مبادرات الاتحاد التي تهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة من ممارسة اللعبة.

وشهدت البطولة، مشاركة 35 لاعبًا ولاعبة من مختلف الفئات، في أجواء تنافسية عكست التطور الملحوظ في رياضات ذوي الإعاقة والدعم المتواصل لها، إذ تم في ختام المنافسات، تقديم الميداليات للفائزين تقديرًا لمستوياتهم الفنية المميزة خلال البطولة.

وتُعد البطولة النسخة الأولى من نوعها، وتمثل خطوة مهمة نحو دعم المواهب الوطنية، وتوسيع قاعدة المشاركة في رياضة الكيك بوكسينج لذوي الإعاقة.