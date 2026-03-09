127 ألف زائر في موسم القادسية الرمضاني

اختتم نادي القادسية فعاليات النسخة الثالثة من «موسم القادسية الرمضاني»، في مقر النادي الشرقاوي تحت رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، وسجل الموسم رقمًا قياسيًا جديدًا للمرة الأولى بتجاوزه 127 ألف زائر.

وشهدت النسخة الثالثة جوائز مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 325 ألف ريال، عكست حجم التنافسية في مختلف المسارات، حيث استأثرت بطولة «زوهو» لكرة قدم الصالات بجوائز بلغت 150 ألف ريال، وشهدت تتويج فريق القادسية بلقب البطولة للمرة الثانية على التوالي، محافظًا بذلك على لقبه الذي حققه في النسخة الماضية، وذلك عقب فوزه المستحق في المباراة النهائية على نظيره «مجموعة غدران» بنتيجة 6ـ3، وسط أجواء فنية وتقنية عالية المستوى.

وفي سياق المنافسات الرياضية، بلغت جوائز بطولة البادل 100 ألف ريال، والتي شهدت مشاركة واسعة لنخبة من المحترفين والهواة وفئة السيدات، فيما خصص النادي مبلغ 75 ألف ريال كمجموع لجوائز مسابقة القرآن الكريم التي نظمت تحت شعار «لمجتمع يحيا بالقرآن»، تعزيزًا للقيم الروحية والدينية خلال الشهر الفضيل.

وإلى جانب الزخم الرياضي، تحول مقر النادي إلى واجهة ثقافية واجتماعية من خلال احتضان فعاليات «القرقيعان»، ومسابقات الطهي المباشر، والأزياء التراثية، وهي المبادرات التي أسهمت في تعزيز الروابط الاجتماعية العميقة وتعريف المقيمين من مختلف الجنسيات بالموروث الشعبي السعودي الأصيل ضمن أجواء عائلية مبهجة.

من جانبه، رفع فهد الصيعري، المشرف العام على الموسم، خالص الشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية على رعايته الكريمة، وللمجلس الإداري لشركة نادي القادسية على دعمهم اللامحدود، مؤكدًا أن نجاح هذه النسخة وتخطي أعداد الزوار لكافة التوقعات يمنح النادي دافعًا قويًا نحو تكريس مكانته كوجهة رائدة تجمع بين الرياضة والترفيه والسياحة لأهالي الخبر والمنطقة الشرقية، مع الالتزام بمواصلة ابتكار وتطوير المبادرات النوعية التي تمزج ببراعة بين التنافس الرياضي والثراء الثقافي والمسؤولية المجتمعية.