ويمبانياما يقود سان أنتونيو سبيرز إلى الفوز

قاد العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما، لاعب سان أنتونيو سبيرز الأول لكرة السلة فريقه إلى انتصار كبير أمام ضيفه هيوستن روكتس بـ 145ـ120 بتسجيله 29 نقطة، فيما مني ديترويت بيستونز بخسارته الرابعة تواليًا إثر سقوطه أمام مضيفه ميامي هيت 110ـ121 فجر الإثنين في دوري كرة السلة الأمريكي .

بعد دموع الفرح التي ذرفها الجمعة خلال العودة المذهلة ضد لوس أنجليس كليبرز، حافظ ويمبانياما على أعلى درجات الحماس والتركيز، وقدّم عرضًا جديدًا من القوة أمام هيوستن روكتس وكان أفضل المسجلين في المباراة برصيد 29 نقطة مع 8 متابعات واثنتين في خطف الكرة و4 صدّات، بعدما افتتح التسجيل برمية بعيدة.

وتلاعب اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بجميع المدافعين الذين حاولوا مواجهته في مواقف واحد ضد واحد، من التركي ألبيرين شنغون إلى كلينت كابيلا وأمين طومسون وصولًا إلى ريد شيبارد.

وأضاف ويمبانياما رمية ثلاثية أخرى مع صافرة نهاية الشوط الأول، وتألق دفاعيًا بـ4 صدّات، بينها اثنتان رائعتان أمام تاري إيستون.

وأشعل «ويمبي» مدرجات فروست بانك سنتر في الربع الثالث بهتافات «إم في بي» «أفضل لاعب في الدوري» بعد سلة ساحقة «دانك» في هجوم خاطف سبقه مراوغة أمام شيبارد الذي ارتكب خطأ عليه.

وقال اللاعب الفرنسي لقناة «إن بي سي»: «كانت مباراة ممتعة. الفرق تجد صعوبة في التكيف معنا. نحن في دينامية ممتازة، والجميع يلعب بثقة».

وضمن سبيرز بقيادة ديآرون فوكس «20 نقطة و10 تمريرات» فوزه الرابع تواليًا، ما عزز موقعه في المركز الثاني في المنطقة الغربية «47 فوزا و17 خسارة»، ودفع روكتس إلى التراجع إلى المركز الرابع «39ـ24».

ومني ديترويت بيستونز، متصدر المنطقة الشرقية، بخسارته الرابعة على التوالي، وهي سابقة الموسم الجاري، بسقوطه أمام مضيفه ميامي هيت 110ـ121.

وكان لاعب ارتكاز ميامي بام أديبايو حاسمًا بتسجيله 24 نقطة مع تسع متابعات وست تمريرات، فوصل عند سن 28 عامًا إلى حاجز 10 آلاف نقطة في مسيرته.

وبرز كايد كانينجهام في صفوف بيستونز بـ26 نقطة و10 تمريرات، لكن فريقه وجد نفسه متأخرًا منذ نهاية الربع الأول.

وأحرز العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش 35 نقطة مع ثماني متابعات وقاد لوس أنجليس ليكرز إلى فوز على ضيفه نيويورك نيكس 110ـ97.

واضطر أصحاب الأرض إلى اللعب من دون ليبرون جيمس الذي غاب للمباراة الثانية تواليًا بسبب ألم في المرفق بعد سقوط قوي الخميس أمام دنفر ناجتس.

وأدى أوستن ريفز دوره المثالي إلى جانب دونتشيتش بتسجيله 25 نقطة، على الرغم من محاولات كارل-أنتوني تاونز «25 نقطة و16 متابعة» في الجهة المقابلة.