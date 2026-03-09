«بسطة خير السعودية».. مأكولات شعبية وحرف يدوية

تشهد فعالية «بسطة خير السعودية» في منطقة حائل، التي تنظمها أمانة المنطقة ممثلة في بلدية شمال حائل، مشاركة عدد من الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة.

وضمت الفعالية عددًا من البسطات المتنوعة التي تقدم منتجات محلية تشمل المأكولات الشعبية والحرف اليدوية والمشغولات التراثية، إضافة إلى منتجات الأسر المنتجة التي تعكس الهوية الثقافية للمنطقة.

وتهدف المبادرة إلى إتاحة الفرصة لأصحاب المشاريع الناشئة ورواد الأعمال لعرض منتجاتهم وتسويقها مباشرة للجمهور، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز النشاط التجاري خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب إيجاد بيئة تسويقية منظمة تعزز من استدامة المشاريع الصغيرة.

وتأتي فعالية «بسطة خير السعودية» ضمن البرامج والأنشطة التي تنفذها أمانة حائل خلال موسم رمضان لتنشيط الفعاليات المجتمعية وتعزيز مشاركة المجتمع في المبادرات التنموية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.