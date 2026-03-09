الرئيسية / الصورة .. قصة

2026.03.09 | 05:50 pm
تشهد فعالية «بسطة خير السعودية» في منطقة حائل مشاركة عدد من الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة التي تقدم المأكولات الشعبية والحرف اليدوية والمشغولات التراثية (واس)
