الاتحاد الإنجليزي يعاقب رودري بالغرامة

عاقب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الإسباني رودريجو هيرنانديز، المعروف بـ«رودري»، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم، بالغرامة بمبلغ 80 ألف جنيه إسترليني «107 آلاف دولار» لكنه تجنب عقوبة الإيقاف بسبب تصريحاته حول نزاهة حكام الدوري الإنجليزي.

وبعد نهاية مباراة فريقه بالتعادل مع توتنام 2ـ2 في الأول من فبراير قال رودري: «لقد فزنا كثيرًا، والجماهير لا تريدنا أن نفوز مجددًا، لكن يجب أن يكون الحكم محايدًا.وبصراحة، هذا ليس عدلًا».

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن رودري اعترف خلال جلسة استماع مستقلة، بتهمة «التصرف بشكل غير لائق خلال لقاء إعلامي بعد المباراة، من خلال الإدلاء بتصريحات توحي بالتحيز أو تشكك في نزاهة أحد حكام المباراة».

كما وجهت تحذيرات إلى رودري، صاحب جائزة الكرة الذهبية 2024بشأن سلوكه مستقبلًا.