أمام أتالانتا.. الإنتر يخسر أوغلو

يغيب التركي هاكان تشالهان أوغلو لاعب فريق إنتر ميلان الأول لكرة القدم أمام أتالانتا، السبت ، ضمن منافسات الدوري، وذلك إثر إصابته بشد في العضلة الضامة لفخذه الأيمن.

وخضع اللاعب لفحوصات طبية، الإثنين، بعد شعوره بآلام خلال عملية الإحماء قبل مباراة «الديربي» أمام ميلان، وهي المواجهة التي خسرها الإنتر بهدف دون رد، وبقي فيها اللاعب على مقاعد البدلاء دون مشاركة.

وأوضح كريستيان كيفو مدرب إنتر ميلان أن استبعاد هاكان تشالهان أوغلو عن لقاء ميلان جاء بسبب عدم شعوره بالارتياح البدني، مشيرًا إلى أن اللاعب كان قد شارك لمدة ساعة تقريبًا في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا أمام كومو، الثلاثاء الماضي، حسبما ذكرت صحيفة «لا جازيتا ديللو سبورت».

وفيما يخص الحالة البدنية للمدافع أليساندرو باستوني، فإن إدارة النادي تأمل في استعادته قبل لقاء أتالانتا، حيث يعاني الإيطالي الدولي من إصابة بكدمة في قصبة الساق أدت لاستبداله في لقاء «الديربي».

وعلى الرغم من أن أليساندرو باستوني شوهد وهو يعرج، الإثنين، لكن التوقعات تشير إلى إمكانية تعافيه في الوقت المناسب، بانتظار تقييم الجهاز الطبي الذي سيجرى، الثلاثاء، لتحديد موقفه النهائي من المشاركة في الجولة المقبلة من الدوري.