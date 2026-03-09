اتحاد غرب آسيا يؤجل تحدي الشباب

قرر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم تأجيل منافسات بطولة الشباب الرابعة المقرر انطلاقها 23 مارس الجاري في الكويت.

وتشهد النسخة الجديدة من بطولة الشباب مشاركة 11 منتخبًا على أن يحدد اتحاد غرب آسيا موعدًا جديد خلال الأيام المقبلة.

ووزعت المنتخبات حسب القرعة على ثلاث مجموعات؛ ضمّت الأولى: الأخضر السعودي وعُمان والبحرين وقطر، فيما جاء العراق والإمارات وسوريا والأردن في المجموعة الثانية، بينما جاء المنتخب الكويتي في المجموعة الثالثة بجوار لبنان وفلسطين.

ويلعب دور المجموعات بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ويتأهل أول كل مجموعة إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثاني إلى الدور نصف النهائي.

ويحمل المنتخب السعودي لقب النسخة الثالثة من البطولة، التي استضافتها محافظة الطائف عام 2024، فيما سبق أن فاز المنتخب العراقي بلقب النسختين الثانية التي جرت بضيافته في مدينتي البصرة وأربيل عام 2021، وكذلك النسخة الأولى التي نظمت في فلسطين عام 2019.