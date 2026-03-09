تواصل منافسات دوري الرياضات الإلكترونية

تتواصل لليومي الثاني على التوالي منافسات الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية، التي انطلقت، السبت.

ويأتي انطلاق هذا الموسم ليدشن مرحلة متجددة من التنافس عبر هيكلية مبتكرة تشمل أربعة منتجات تنافسية، وبإجمالي جوائز مالية يبلغ 4 ملايين ريال سعودي.

و تتنافس نخبة الأندية واللاعبين في السعودية عبر 10 من أبرز الألعاب عالميًا، تشمل: Rainbow Six Siege X، Call of Duty: Black Ops 7، PUBG MOBILE، Rocket League، VALORANT، EAFC26، Fortnite، Call of Duty: Warzone، Overwatch 2، وApex Legends.

وتأتي فئة التحدي كمنصة مخصصة للارتقاء بمهارات اللاعبين عبر 6 بطولات في ألعاب: Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang, League of Legends, COD Mobile, Counter-Strike 2, eFootball.

ويكتمل الهيكل التنافسي عبر «دوري يلا السعودي للرياضات الإلكترونية للسيدات»، الذي يوفر بيئة احترافية مخصصة لتمكين اللاعبات السعوديات في أربع ألعاب رئيسة: Overwatch 2، VALORANT، EAFC26، وCall of Duty: Black Ops 7.

وإلى جانب هذا الهيكل الرئيس، يبرز «الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية القتالية» كدوري احترافي متخصّص يركّز بشكل حصري على مجتمع ألعاب القتال.

وعلى مستوى الأندية، تبقى بطولة الأندية من الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية هي الحدث الأهم، حيث تجمع الفرق النقاط بناءً على أدائها في كافة بطولات الدوري طوال الموسم، ليحصد النادي المتصدر في نهاية العام جائزة كبرى قدرها مليون ريال سعودي.