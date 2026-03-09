قبل السيتي.. مبابي وكاريراس يغيبان

استمر غياب الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، عن تمارين فريقه قبل يومين من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومنعت الإصابة زميله المدافع ألفارو كاريراس من المشاركة في التدريبات الجماعية .

ومن المستبعد أن يكون مبابي جاهزًا لخوض اللقاء المنتظر، الأربعاء المقبل، على ملعب «سانتياجو برنابيو» ضد فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بسبب مشكلة في ركبته عانى منها منذ ديسمبر.

أما كاريراس، فهو «يعاني من إصابة عضلية في ربلة ساق اليمنى»، وفق ما أفاد الريال في بيان الإثنين، من دون أن يتطرق إلى مدة ابتعاده عن الملاعب.

ويعاني حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة القارية الأم 15 من كثرة الإصابات في صفوفه، إذ يفتقد أيضًا أمام السيتي كلًا من الإنجليزي جود بيلينجهام والبرازيليين إيدر ميليتاو ورودريجو والنمساوي دافيد ألابا وداني سيبايوس.

لكن غياب مبابي قد يشكل الضربة الأكبر لفريق المدرب ألفارو أربيلوا، في ظل عدم وضع سقف زمني لعودته إلى الفريق، بينما تحدثت وسائل الإعلام الإسبانية عن إمكانية مشاركته في لقاء الإياب الأسبوع المقبل.

وغاب مبابي عن المباريات الثلاث الأخيرة لريال وسافر أخيرًا إلى باريس من أجل إجراء الفحوص والخضوع للعلاج، مع استبعاد مسألة إجرائه عملية جراحية.