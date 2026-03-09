يايسله يفتح ملف القادسية.. وعبد الرحمن يغيب

يفتح الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مساء الإثنين، ملف مواجهة القادسية، الجمعة المقبل، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي.

وأوضح لـ«الرياضية» مصدر خاص، أن الجهاز الفني بالقطب الجداوي، سيخضع اللاعبين الإثنين، إلى تدريبات استرجاعية واستشفائية، قبل الدخول في الجوانب التكتيكية، وذلك عقب إجازة الـ48 ساعة التي منحها لهم بعد الفوز على الغريم الاتحاد 3ـ1 في «الديربي» الجمعة الماضي.

وأشار المصدر، إلى أن التدريبات سيغيب عنها محمد عبد الرحمن الظهير الأيمن بسبب وفاة والدته، إضافة إلى التركي ميريح ديميرال الذي يلازم عيادة النادي الطبية، لمواصلة التأهيل جراء الإصابة التي يعاني منها.

ويحتل الأهلي المرتبة الثانية في قائمة دوري روشن السعودي، برصيد 62 نقطة، خلف النصر المتصدر بفارق نقطتين.

ويتبقى للأهلي في مشواره الدوري، 9 مباريات أمام القادسية والفيحاء والنصر والتعاون والخليج «خارج أرضه»، وضمك والفتح والأخدود والخلود في جدة.