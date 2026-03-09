هيكينج: لم أتردد في قبول المهمة

أكد ديتر هيكينج، مدرب فريق فولفسبورج الأول لكرة القدم الجديد، أن الفريق بإمكانه تجنب الهبوط من الدوري الألماني «بوندسليجا».

وقال هيكينج في مؤتمر صحافي، الإثنين: «لاحظت خلال الأسابيع الأخيرة أن الكثيرين يتحدثون بسطحية كبيرة عن فولفسبورج، ولكن من واقع خبراتي هنا، فإن شغف جماهير النادي لا يقل عن أندية أخرى أكثر جماهيرية، وهو أمر لا يمكن الاستهانة به».

وتولى هيكينج المسؤولية خلفًا للمدرب دانيال باور، الذي أقيل من فولفسبورج، الأحد.

ويستعد هيكينج، مدرب بوخوم السابق، لولاية ثانية مع فولفسبورج، بعدما قاد الفريق للفوز بكأس ألمانيا عام 2015 خلال ولايته الأولى بين 2013 و2016.

وأكد هيكينج أنه لم يتردد لحظة في قبول المهمة بعد خسارة الفريق أمام هامبورج السبت، قائلًا: «قلت لنفسي إن الفرصة مناسبة الآن أكثر من أي وقت مضى، خاصة أن أنجح تجاربي في عالم التدريب كانت مع فولفسبورج».

وطلب المدرب الجديد من الجميع أن يتسم بالإرادة القوية والعمل الجماعي لتفادي الهبوط.

وبخسارته أمام هامبورج، تراجع فولفسبورج، بطل الدوري الألماني عام 2009، للمركز الـ 17 في جدول الترتيب، مبتعدًا بأربع نقاط عن منطقة الأمان.