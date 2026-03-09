أمام غلطة سراي.. أليسون خارج قائمة ليفربول

غاب أليسون بيكر، حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، عن قائمة فريقه التي تضم 21 لاعبًا سافروا إلى تركيا، الإثنين، لمواجهة غلطة سراي التركي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ولم يعلن النادي الإنجليزي سبب غياب البرازيلي أليسون عن المباراة التي تلعب في إسطنبول، الثلاثاء.

وكان أليسون أساسيًا في آخر مباراة لفريقه عندما فاز ليفربول على وولفرهامبتون بنتيجة 3ـ 1 في كأس الاتحاد الإنجليزي الجمعة الماضي.

ومن المتوقع أن يشارك حارس المرمى الجورجي، جيورجي مامارداشفيلي مع ليفربول ليعوض غياب أليسون.