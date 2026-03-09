الهلال.. تضاؤل فرصة الدوسري في «الكلاسيكو»

تضاءلت فرصة مشاركة ناصر الدوسري، لاعب محور فريق الهلال الأول لكرة القدم، في «الكلاسيكو» أمام الأهلي، ضمن نصف نهائي كأس الملك، 18 مارس الجاري، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن الدوسري «27 عامًا» لا يزال يواصل علاجه من إصابة أصبع القدم، وفق البرنامج التأهيلي المعد له من طبيب النادي.

وكان حساب الهلال الرسمي عبر منصة «إكس» أعلن، 26 فبراير الماضي، عن إصابة الدوسري في أصبع القدم، وحاجته لفترة علاج وتأهيل تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وكان مراد هوساوي، لاعب الوسط، دخل التدريبات مع المجموعة، الأحد الماضي، بعد أن اطمئن الجهاز الطبي على جاهزيته البدنية، وباتت حظوظه كبيرة في المشاركة أمام الفتح في الأحساء، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي.

ويفتتح الأزرق العاصمي، مساء الإثنين، استعداداته لمباراة الفتح.

ويحتل الهلال المرتبة الثالثة برصيد 61 نقطة، مبتعدًا عن النصر المتصدر بفارق ثلاث نقاط.