كونسيساو يفرض 60 دقيقة على 4

طلب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إشراك فيصل الغامدي، وحامد الغامدي، وأحمد الغامدي و أحمد الجليدان مدة 60 دقيقة في مواجهة فريق 21 عامًا أمام البكيرية التي كسبها القطب الجداوي 7ـ1، الأحد، ضمن دوري «جوي» للنخبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية». وبيّن المصدر ذاته، أن طلب كونسيساو يعود إلى رغبته في منح الرباعي فرصة المشاركة في دقائق أكثر تمهيدًا للاستعانة بخدماتهم مستقبلًا. من جهة أخرى، يعود الاتحاد إلى التدريبات، الإثنين، استعدادًا لمواجهة الرياض، الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية». ومنح كونسيساو، مدرب الفريق، اللاعبين إجازة عن أداء تدريبات، الأحد، بهدف إراحتهم بعد المجهود الذي بذل في مواجهة «الديربي» على أن يعود الجميع، الإثنين، لفتح ملف المباراة المقبلة. وكان اللاعبون البدلاء للفريق الجداوي، أدوا تدريبات، السبت، على الملعب الرئيس في النادي، بمشاركة المهاجم صالح الشهري، العائد من الإصابة. ويحتل الاتحاد المرتبة السادسة في قائمة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 42 نقطة.