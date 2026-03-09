بحضور 13 ألفا.. عميد ألمع أبطال المتحد

توج محمد بن فلاح محافظ محافظة محايل عسير، فريق عميد ألمع ببطولة المتحد الرمضانية، التي تنظم تحت إشراف رابطة الهواة لكرة القدم، في نسختها الـ 27، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الأطلال بهدف دون مقابل.

وانطلقت منافسات البطولة على ملعب المتحد أرينا بسحر آل عاصم، وسط حضور جماهيري ومتابعة واسعة، حيث بلغ عدد الحضور في المواجهات النهائية 13 ألف مشجع، وتُعد بطولة المتحد الرمضانية من أقوى بطولات رابطة الهواة في منطقة عسير وأعرقها.

وحصل محمد طاير من فريق عميد ألمع على جائزة أفضل لاعب، كما نال زميله عبد الله الحسين جائزة أفضل حارس، فيما تُوِّج اللاعب أحمد إبراهيم من فريق الجيل بجائزة هداف البطولة.