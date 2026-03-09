كوكو تنسحب من إنديان ويلز

اضطرت الأمريكية كوكو جوف، الحاصلة على لقبين في البطولات الأربع الكبرى، إلى انسحابٍ نادرٍ في مباراتها ​ضد ألكسندرا إيلا ضمن الدور الثالث في بطولة إنديان ويلز للتنس بسبب ألمٍ مستمرٍّ في ذراعها اليسرى، الإثنين.

وحصلت جوف «21 عامًا»، التي لم تنسحب سوى من مباراةٍ واحدةٍ سابقةٍ في مسيرتها، على استراحةٍ طبيةٍ قبل الشوط الأخير، واعتذرت لإيلا عن اضطرارها إلى الانسحاب وهي متأخرةٌ في ‌النتيجة 6ـ2 ‌و2ـ0.

وقالت جوف لإيلا أثناء احتضانهما ​عند ‌الشبكة: «أنا ⁠آسفة. ​قدَّمتي أداءً رائعًا».

وشكَّلت ⁠هذه ضربةً قاسيةً لجوف، المصنَّفة الرابعة عالميًّا، التي سحقت إيلا 6ـ0 و6ـ2 بدور الثمانية في دبي قبل ثلاثة أسابيع، وكانت بين المرشحات للفوز باللقب في صحراء كاليفورنيا.

وكانت المرة الوحيدة الأخرى التي انسحبت فيها جوف عام 2022 في سينسيناتي.

وقالت اللاعبة بعد ⁠المباراة: «شعرت وكأن هناك ألعابًا ناريةً تنفجر داخل ‌ذراعي، ثم شعرت وكأن ‌ذراعي كلها تحترق. سنعرف ما الأمر ​غدًا، لكنْ بناءً ‌على الشعور، قيل لي إنه ربما يكون شيئًا متعلِّقًا ‌بالأعصاب. لم أشعر بمثل هذا الإحساس من قبل، والخبر السار، هو أنهم لا يعتقدون ‌أن الحالة ستستمر فترةً طويلةً، لذا من المفترض أن أكون بخيرٍ في ميامي". ⁠في إشارةٍ إلى ⁠البطولة الثانية من ثنائية «الشمس المشرقة» التي تنظَّم مباشرةً بعد إنديان ويلز.

وأرسل انسحاب جوف منافستها إيلا «20 عامًا»، التي أصبحت من المشاهير في الفلبين بفوزها على عددٍ من أكبر الأسماء في هذه الرياضة، إلى دور الـ 16، لتضرب موعدًا مع التشيكية ليندا نوسكوفا.

وقالت إيلا: «أدرك أن الانسحاب من المباراة قرارٌ صعبٌ. لا أحد يحب الفوز بهذه ​الطريقة، ولا أحد ​يحب الخسارة بهذه الطريقة. مع ذلك سعيدةٌ جدًّا بأدائي، وأتمنى أن أستفيد من هذا الزخم».