الموسم الجاري.. تنافسية «روشن» تتخطى أكبر دوريات أوروبا

اقترب موسم دوري روشن السعودي من محطاته الأخيرة، وتستعد فرقه للجولات التسع الأخيرة وسط صراع كبير في القمة، يجعل التنافسية على لقبِه أعلى من نظيراتها في أفضل 10 دوريات في أوروبا وفق تصنيفات اتحاد كرة القدم فيها.

ويتصدر النصر جدول الترتيب، بعد 25 جولة، بقارق نقطتين فقط أمام الأهلي، ملاحقه الأول، فيما يقف الهلال، ثالث التريب، على بُعد ثلاث نقاط من القمة.

ويُعدُّ الدوري البلجيكي، ثامن أقوى الدوريات في تصنيفات «يويفا»، الأقرب إلى «روشن» من ناحية التنافسية بين ثلاثي القمة.

ويتصدر يونيون سان جيلواز جدول الترتيب برصيد 60 نقطة بعد 28 جولة، بفارق 3 نقاط عن كلوب بروج وسينت ترويدن، اللذين يتشاركان المركز الثاني.

وفي غرب القارة الأوروبية، أخذ أرسنال خطوة أخرى نحو حلم العودة إلى منصة الدوري الإنجليزي، الأقوى أوروبيًا، بعدما اتسع الفارق مع مانشستر سيتي، ملاحقه، إلى سبع نقاط في ختام الجولة الماضية، الـ 29، بينما تفصل 16 نقطة بين مانشستر يونايتد، الثالث، وقمة الجدول، ولو أن أرسنال لعِب مباراة زائدة عن ملاحقيه.

في إيطاليا، حسم إيه سي ميلان ديربي مدينة ميلانو، وهزم جاره وغريمه إنتر ميلان بهدف دون رد، في الجولة 28، ليقلّص الفارق الذي يُبعِدُه عن صدارة الإنتر إلى 7 نقاط، فيما يحتل نابولي، حامل اللقب، المركز الثالث، بفارق 11 نقطة عن المتصدر.

بالنسبة للدوري الإسباني، ثالث أفضل الدوريات في تصنيفات الاتحاد الأوروبي، نجح برشلونة في الحفاظ على فارق النقاط الأربع، الذي يُبعِدُه عن ريال مدريد، الوصيف، مع ختام الجولة الـ 27، فيما اقترب أتليتيكو مدريد، الثالث، من خسارة حظوظه في سباق «الليجا»، مع ابتعاده 13 نقطة عن صدارة برشلونة.

ونجح بايرن ميونيخ في قتل أغلب حظوظ بوروسيا دورتموند، غريمه في الدوري الألماني، عندما هزمه في عقر داره 3ـ2، في آخر أيام شهر فبراير الماضي، قبل فوزه على بايرن مونشنجلادباخ 4ـ1، مساء الجمعة الماضي، ليتصدر بفارق 11 نقطة عن دورتموند، ويبتعد بـ 17 نقطة عن هوفنهايم، الثالث.

وفي مباراة تألّق فيها سعود عبد الحميد، النجم السعودي الدولي، نجح لنس في اكتساح ميتز بثلاثية نظيفة، في الجولة 25 من الدوري الفرنسي، مقلصًا الفارق بينه وبين صدارة باريس سان جيرمان إلى نقطة واحدة فقط، لكن الصراع في فرنسا يقتصر على هذا الثنائي، مع ابتعاد مارسيليا الثالث بفارق 11 نقطة عن الصدارة.

في البرتغال، يستمر الصراع بين «الثلاثي التقليدي»، بعد تعادل بورتو وبنفيكا في الكلاسيكو 2ـ2، مساء الأحد، مقابل تعثّر سبورتينج بالتعادل، بالنتيجة ذاتها، مع براجا، ليحافظ بورتو على أفضليته، متفوقًا بفارق أربع نقاط على سبورتينج، وسبع عن بنفيكا، بعد انتهاء الجولة الـ 25 من سادس أفضل الدوريات في تصنيفات «يويفا».

ويُعدّ الدوري الهولندي الأقل تنافسيةً، بين أقوى الدوريات الأوروبية، الموسم الجاري، نظرًا لوصول الفارق بين أيندهوفن، المتصدر، وفينورد، أقرب ملاحقيه، إلى 19 نقطة بعد 26 جولة، فيما يُعد الدوري التركي الأكثر تنافسيةً مع تصدّر جلطة سراي بفارق أربع نقاط عن فنربخشة.