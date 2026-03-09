اتحاد كأس الخليج: قرار دوري الأبطال قيد الدراسة

شدَّد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم على عدم اتخاذه أي قرارٍ بشأن آلية استكمال المباريات المتبقية من بطولة دوري أبطال الخليج، التي بلغ فريق الشباب الدور نصف النهائي منها، مشيرًا إلى دراسته عددًا من الخيارات والمقترحات المطروحة قبل الإعلان عن الصيغة المناسبة لإجراء منافسات دور الأربعة، والنهائي.

وعبر حسابه في منصة «إكس»، بثَّ الاتحاد بيانًا، مساء الإثنين، ذكر فيه: «تابع اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم ما تم تداوله في عددٍ من وسائل الإعلام المختلفة حول ما تبقَّى من مبارياتٍ في بطولة دوري أبطال الخليج للأندية، وتحديدًا ما يتعلَّق بمباريات الدور نصف النهائي، والمباراة النهائية». مضيفًا: «يود الاتحاد أن يوضح أن أي قرارٍ رسمي لم يصدر حتى الآن بخصوص آلية استكمال المباريات المتبقية من البطولة».

وتابع: «كما يؤكد الاتحاد أن لجنة المسابقات تواصل في الوقت الجاري دراسة مجموعةٍ من الخيارات والمقترحات المطروحة بهدف الوصول إلى آليةٍ مناسبةٍ لاستكمال ما تبقَّى من مبارياتٍ في البطولة، بما يضمن تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الفرق المتنافسة».

وأتمَّ: «سيتم الإعلان عن القرار النهائي فور الانتهاء من دراسة كافة الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع، على أن يكون القرار متوافقًا مع رؤية وأهداف اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم في تطوير مسابقاته، وتعزيز التنافس الرياضي الشريف بين الأندية الخليجية».

ويجمع نصف النهائي بين الشباب وزاخو العراقي من جهةٍ، والريان القطري والقادسية الكويتي من جهةٍ أخرى.

وكان يفترض لعب مباراة الذهاب بين الشباب وزاخو الثلاثاء الماضي، قبل إعلان اتحاد كأس الخليج عن تأجيلها.