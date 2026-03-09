سيميوني: ترشيحات الفوز لا تهمني

رفض الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، اعتبار أنهم الأوفر حظًّا لتحقيق الفوز، الثلاثاء، في مباراة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا أمام ضيفهم توتنام الإنجليزي، الذي يعاني كثيرًا خلال الفترة الأخيرة.

ويصارع توتنام للبقاء في الدوري الممتاز عقب سلسلةٍ من النتائج المخيبة، وعجزه عن تحقيق أي انتصارٍ محلي منذ بداية العام الجاري، وتجمُّده في المركز الـ 16 بفارق نقطةٍ واحدةٍ عن آخر مراكز الهبوط بعد أن بدأ الكرواتي إيجور تودور، المدرب المؤقت، مشواره بثلاث خسائر متتاليةٍ.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية، أن الفريق يعاني من غياباتٍ عدة في صفوفه حيث سيخوض مواجهة أتلتيكو مدريد دون ثمانية لاعبين بسبب إصاباتٍ مختلفةٍ.

مع ذلك، أكد سيميوني أن فريقه، ثالث الترتيب في الدوري الإسباني، لن يستهين بمنافسه الإنجليزي، وقال في مؤتمرٍ صحافي، الإثنين: «لا أعرف ما علاقة ربط الأمور ببعضها، فإذا تطرَّقنا لاحتلال توتنام المركز الرابع في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، فلن نكون المرشحين للفوز، أمَّا إذا ربطنا الأمر بوضعهم في الدوري الإنجليزي فالأمر يعتمد على آراء وسائل الإعلام».

وأوضح أن «مباراة توتنام مثل أي مباراةٍ أخرى، لا يجب الالتفات للمراكز، أو حالة المنافس بمجرد أن تنزل إلى أرض الملعب». مشدِّدًا على أن لاعبيه يتطلَّعون للفوز، وتقديم أداءٍ جيدٍ، ولا يفكر أي منهم في مركز الفريق ببطولة الدوري عندما يسدد الكرة.

وختم سيميوني حديثه بالقول: «لا نعرف كيف سيكون سيناريو المباراة، لكننا نعرف نقاط قوتهم وضعفهم، وأعرف مدربهم جيدًا، فهو يميل للفكر الهجومي بغض النظر عن قوام فريقه».