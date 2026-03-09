هند لـ «الرياضية»: «مناعة» أعادني.. وأنتظر من يستفزني

كشفت لـ «الرياضية» الممثلة التونسية هند صبري عن أن تجربتها في مسلسل «مناعة»، الذي عُرِضَ خلال النصف الأول من شهر رمضان، يمثِّل تجربةً دراميةً مغايرةً، أعادتها إلى حقبة الثمانينيات التي غابت طويلًا عن الشاشة.

وأكدت هند أنها لم تسعَ إلى تقديم دروسٍ مباشرةٍ حول قضية المخدرات التقليدية، بل ركزت على فلسفة الاختيارات الإنسانية، والثمن الذي يدفعه المرء مقابل القوة حين تتجرَّد من الضمير، وتتحول إلى نقطة سقوطٍ.

وعن عودتها إلى المنافسة الرمضانية بعد غياب أربعة أعوامٍ، أجابت هند: «هناك حالةٌ من التنوُّع، وبروزٌ لطاقاتٍ شبابيةٍ، تمتلك الجرأة، وهذا الحراك يرفع سقف الاجتهاد لدى الجميع والعودة».

وفيما يخصُّ حضورها في موسم 2027، قطعت صبري الطريق أمام التكهنات، مؤكدةً أنها لم ترتبط بأي عملٍ جديدٍ بعد، وترهن مشاركتها بوجود مشروعٍ يستفزُّها فنيًّا، ويقدم لها مساحةً جديدةً، خاصَّةً أن النجاح يضاعف مسؤوليتها في اختيار أدوارها بدقةٍ.

وعلى الصعيد السينمائي، أفصحت هند عن تفاصيل تعاونها مع الممثل أحمد حلمي في فيلم «أضعف خلقه»، واصفةً إياه بـ «العمل الخارج عن التوقعات» من حيث الفكرة، والمعالجة، وطبيعة الشخصيات غير التقليدية.