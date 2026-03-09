كومباني: أتالانتا قادر على هزيمتنا

رفض البلجيكي فينسينت كومباني، مدرب فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، الاستهانة بقدرات أتالانتا الإيطالي عشية مواجهتهما ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبلغ أتالانتا، صاحب المركز السابع في الدوري الإيطالي، ثمن النهائي عندما قلبَ تأخره أمام بوروسيا دورتموند الألماني في الملحق عقب خسارته ذهابًا 0ـ2 بالفوز على ملعبه إيابًا 4ـ1.

في المقابل، تأهل بايرن مباشرةً إلى هذا الدور بعد حلوله ثانيًا في دور المجموعة الموحَّدة، وهو ما يمنحه أيضًا خوض مباريات الإياب من الأدوار الإقصائية على ملعبه.

وقال كومباني في مؤتمرٍ صحافي، الإثنين: «سنواجه الثلاثاء فريقًا يتمتع بقوةٍ بدنيةٍ كبيرةٍ، ولديه أيضًا خبرةٌ أوروبيةٌ».

وذكَّر المدرب بتتويج الفريق الإيطالي بلقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، مايو 2024، عندما ألحق الهزيمة الوحيدة بباير ليفركوزن الألماني موسم 2023ـ2024 بثلاثيةٍ نظيفةٍ بعد 53 مباراةً دون خسارةٍ في مختلف المسابقات.

وحذَّر المدرب البلجيكي قائلًا: «لن يكون منافسًا سهلًا. إنه فريقٌ لا يمكننا الاستهانة به. لدينا نقاط قوتنا أيضًا، لكننا ندرك أننا سنواجه فريقًا إيطاليًّا صلبًا».

ومع سبعة انتصاراتٍ مقابل هزيمةٍ واحدةٍ في دور المجموعة الموحَّدة، يحمل بايرن صفة المرشَّح في مواجهته مع أتالانتا.

مع ذلك أوضح كومباني: «إذا قال بعضهم إننا المرشحون فلا مشكلة لدينا في قبول الأمر، لكنْ هذا لا يعني أن ذلك يحدِّد نتيجة المباراة. أي شخصٍ تابع كرة القدم في الأعوام الماضية يعرف أن أتالانتا قادرٌ على الفوز على أي فريقٍ، وتحقيق شيءٍ مميَّزٍ».

وأضاف: «إذا أردتم القول، بناءً على نتائج الموسم الجاري، إننا المرشحون، فنحن نتقبَّل ذلك، لكن لدينا احترامٌ كبيرٌ لأتالانتا».

ولا يزال بايرن ينافس على ثلاث جبهاتٍ، إذ يتصدَّر الدوري، وتأهل أيضًا إلى نصف نهائي كأس ألمانيا.