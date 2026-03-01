«أين أنتم من تصرفات إيفان؟»

في ملاعب كرة القدم قد نشاهد الكثير من الانفعالات، فالمباراة تحمل في طياتها ضغطًا كبيرًا وتوترًا عاليًا، لكن يبقى هناك خط أحمر لا ينبغي تجاوزه، وهو احترام القيم والأخلاق التي يقوم عليها المجتمع والرياضة معًا. ما قام به اللاعب إيفان توني، لاعب النادي الأهلي، من حركة غير أخلاقية داخل أرض الملعب، أمر لا يمكن اعتباره مجرد لقطة عابرة خصوصًا وأنها ليست المرة الأولى التي تصدر منه مثل هذه التصرفات.



الدوري السعودي اليوم لم يعد بطولة محلية عادية، بل أصبح دوريًا عالمي المتابعة يشاهده الملايين داخل السعودية وخارجها. والأهم من ذلك أنه دوري يتابعه الكبار والصغار والعائلات والأطفال في مجتمع يقوم على قيم دينية وأخلاقية واضحة. لذلك فإن مثل هذه الحركات لا تمس صورة اللاعب فقط، بل تمس صورة الدوري بأكمله.



المشكلة لا تكمن في الخطأ ذاته بقدر ما تكمن في تكراره. فعندما تتكرر مثل هذه التصرفات دون رادع حقيقي فإنها قد تتحول إلى مشهد مألوف في الملاعب، وهو ما لا يليق بدوري يسعى لأن يكون نموذجًا في الاحتراف والانضباط. كرة القدم ليست مجرد منافسة على النقاط، بل هي أيضًا رسالة وسلوك وصورة تعكس ثقافة المجتمع الذي تُلعب فيه.



ولعل ما يزيد من أهمية هذا الموقف هو أن لجنة الانضباط سبق أن اتخذت قرارًا بمعاقبة النجم كريستيانو رونالدو بعد تصرف اعتُبر غير لائق. وبالتالي فإن المبدأ الذي يجب أن يسود اليوم هو العدالة في تطبيق اللوائح. فإذا كان الخطأ واحدًا فإن العقوبة ينبغي أن تكون واحدة دون النظر إلى اسم اللاعب أو النادي الذي ينتمي إليه.



اليوم تقف لجنة الانضباط أمام محك حقيقي: محك العدالة والحياد. فالتهاون في مثل هذه المواقف قد يفتح الباب أمام تكرارها مستقبلًا، بينما الحزم الواضح سيؤكد للجميع أن دوري روشن تحكمه أنظمة لا تستثني أحدًا.



لقطة ختام

كرة القدم متعة وشغف لكنها أيضًا مسؤولية. وعلى كل من يمثل أنديتنا داخل الملعب أن يدرك أنه لا يمثل نفسه فقط، بل يمثل ناديه ودوريه ومجتمعًا كاملًا. ومن هنا فإن احترام القيم والأخلاق يجب أن يبقى دائمًا جزءًا لا يتجزأ من روح اللعبة.