أهداف فيليش غائبة في 15 مباراة.. و7 تعوضها

مرّ أكثر من شهرين على آخر هدفٍ أحرزه البرتغالي جواو فيليش، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، الذي خاصمته شباك المنافسين في 15 مباراةٍ على التوالي، لكنه عوّض عشاق «الأصفر» بصناعة أهدافٍ لزملائه بلغت سبعة.

وتوقّف فيليش عن إحراز الأهداف بعدما هزّ شباك الاتفاق، في 30 ديسمبر الماضي، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي، مسهمًا في تعادل فريقه 2-2 خارج الأرض.

وبدأ الدولي البرتغالي كافة مباريات النصر التالية في المسابقة، وغاب فيها عن سجلّات الهدافين. لكنه حضر بقوة على مستوى الصناعة، وقدّم سبعة أهدافٍ لزملائه في ست جولات، اثنان منها أمام الخلود.

وصنع فيليش الهدف النصراوي الحاسم، الذي أحرزه المدافع الفرنسي محمد سيماكان أمام نيوم، السبت ضمن الجولة الـ 25. وكسِب الفريق المباراةَ 1ـ0 في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، رافعًا رصيده إلى 64 نقطة ومتمسكًا بصدارة جدول الترتيب.

وأحرز النجم البرتغالي 19 هدفًا لصالح ناديه، الذي استقطبه من تشيلسي الإنجليزي الصيف الماضي.

وخلال الجولات الـ 11 الأولى من «روشن»، أحرز 13 هدفًا وتصدّر لائحة الهدافين لفترةٍ من الوقت. ومع توقفه الطويل عن هز شباك المنافسين، تراجع حاليًا إلى المركز الـ 10. لكنه ثاني أكثر لاعبي المسابقة صناعةً للأهداف، بواقع 10، متساويًا مع زميله الجناح الفرنسي كينجسلي كومان، فيما يتأخر كلاهما بصناعة واحدة خلف اليوناني كونستانتينوس فورتونيس، لاعب وسط الخليج.

وسجّل فيليش 4 أهداف ضمن دوري أبطال آسيا 2، وهدفًا في كأس خادم الحرمين الشريفين، وآخر في كأس السوبر السعودي، وخاض إجمالًا 36 مباراةً مع الفريق، أكمل 25 منها حتى صافرة النهاية، بينها اثنتان في آسيا ومثلهما في السوبر.

ويثق البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر، في قدرة مواطنه على العودة قريبًا لتسجيل الأهداف.

وخلال أحد مؤتمراته الصحافية أخيرًا، قال: «في بداية الموسم، كان يسجّل، والآن أصبح يصنع أكثر، يمتلك حلولًا متنوعة داخل الملعب، وقريبًا سيعود إلى التسجيل كما كان».