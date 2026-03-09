كأس الاتحاد: سيتي وليفربول المواجهة الأبرز

يصطدم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم بنظيره ليفربول في قمةٍ ناريةٍ ضمن ربع نهائي كأس الاتحاد، بينما يتوجَّه أرسنال، الساعي إلى تحقيق رباعيةٍ تاريخيةٍ، للعب أمام ساوثهامبتون خارج ملعبه، وفق ما أسفرت عنه القرعة، الإثنين.

ويستقبل تشيلسي فريق بورت فايل، من المستوى الثالث، وهو الذي فجَّر مفاجأةً كبيرةً بفوزه على سندرلاند 1ـ0 في ثمن النهائي، الأحد.

في حين يستضيف وست هام، ليدز في المواجهة الأخيرة من ربع النهائي.

وفاز سيتي على ليفربول مرتين الموسم الجاري، 3ـ0 في مانشستر نوفمبر الماضي، ثم 2ـ1 خارج ملعبه فبراير الماضي.

وهذه أول مواجهةٍ بين الفريقين في المسابقة منذ فوز ليفربول 3ـ2 في نصف النهائي 2022.

وتُوِّج ليفربول، الفائز على وولفرهامبتون 3ـ1 في دور الـ 16، بكأس إنجلترا ثماني مراتٍ، آخرها قبل أربعة أعوامٍ.

أمَّا سيتي، حامل اللقب سبع مراتٍ، ففاز على نيوكاسل 3ـ1 في ثمن النهائي، وكان آخر تتويجٍ له بالكأس عام 2023.

وتأهَّل أرسنال، متصدر الدوري، إلى ربع النهائي بفوزٍ صعبٍ 2ـ1 على مانسفيلد، من المستوى الثالث.

وسيتوجَّه فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا إلى ساوثهامبتون، الطامح إلى خوض ملحق الصعود من الـ «تشامبيون شيب»، وحقّق مفاجأةً بفوزه 1ـ0 على فولهام في ثمن النهائي.

وتُجرى المباريات في عطلة نهاية الأسبوع بين 4 و5 أبريل المقبل.