لجنة الحكام توقف الجريس حتى نهاية الموسم

أوقفت لجنة الحكام الرئيسة في الاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم الجريس، حكم الساحة، إلى نهاية الموسم، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

واتَّخذت اللجنة هذا القرار على خلفية واقعة عدم تدوين الجريس إنذار الصربي ماتيا ناستاسيتش، مدافع فريق العلا الأول لكرة القدم، في مباراته مع الرائد ضمن الجولة الـ 15 من دوري يلو، 7 يناير الماضي، ما ترتَّب عليه مشاركته بلا أهليةٍ أمام الوحدة لاحقًا.

ومنح الجريس ناستاسيتش إنذارًا أمام الرائد، ولم يدوِّنه، ثم حصل اللاعب الصربي على إنذارٍ آخرَ أمام الزلفي ضمن الجولة الـ 17، لترتفع عدد البطاقات الصفراء في رصيده إلى أربعٍ قبل مواجهة الوحدة مباشرةً.

ونظرًا لعدم تدوين الجريس الإنذار، شارك المدافع أمام الفريق المكَّاوي ضمن الجولة الـ 18، في 22 يناير، رغم وجوب إيقافه مباراةً واحدةً تلقائيًّا لتراكم البطاقات الصفراء، وفاز العلا 3ـ0، وسجل اللاعب نفسه هدفًا.

وبعد المباراة، قدَّم الوحدة احتجاجًا بسبب عدم أهلية مشاركة اللاعب، وكسبه عبر لجنة الاستئناف، في 18 فبراير الماضي، وعُدَّ فائزًا 3ـ0، بدلًا من احتساب النتيجة الأصلية 3ـ0 لمصلحة المنافس.

وفي أعقاب قرار «الاستئناف»، استبعدت لجنة الحكام الجريس من طاقم مباراة الخلود والرياض ضمن الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي «جولة يوم التأسيس»، 19 فبراير الماضي، رغم تكليفه حكمًا رابعًا فيها.

وربط المصدر بين خطأ الجريس، وقرار استبعاده من طاقم تلك المباراة، وتعيين عبد الله النحيت بدلًا منه.