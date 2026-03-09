تيودور: عودة روميرو تمنحنا الثقة

شدَّد الكرواتي إيجور تيودور، المدرب المؤقت لفريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم، على الأهمية البالغة لعودة الأرجنتيني كريستيان روميرو إلى قيادة خط الدفاع في مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، الثلاثاء، ضمن ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وأعرب تيودور، الذي تولى المسؤولية خلفًا للدنماركي المقال توماس فرانك، عن ثقته الكبيرة في مدافعه الدولي، مشيرًا إلى أن روميرو بذل مجهوداتٍ مضاعفةً للتعافي واللحاق بهذه المواجهة القارية المهمة.

وقال المدرب في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة، الإثنين: «لقد افتقدناه كثيرًا في الفترة الماضية، وكان هو شخصيًّا يشعر بضيقٍ شديدٍ لعدم تمكُّنه من مساعدة الفريق في ظل الظروف الصعبة التي نمرُّ بها أخيرًا. لقد خضع لبرنامجٍ تأهيلي مكثفٍ مع مدربي اللياقة البدنية، وقدَّم جهدًا كبيرًا في تدريبات الجري ليصل إلى أعلى مستوياته البدنية».

وتابع: «روميرو لديه فرصةٌ الثلاثاء ليُظهِرَ للجميع أنه القائد الحقيقي الذي اعتدنا عليه دائمًا. حضوره في الملعب يمنح الفريق ثقةً إضافيةً، ونحن بأمسِّ الحاجة إليه في هذا التوقيت».

وتأتي تصريحات تيودور في وقتٍ يمرُّ فيه توتنام بأزمةِ نتائجَ محليةٍ حادةٍ بعد تعرُّضه لثلاث هزائمَ متتاليةٍ في الدوري الإنجليزي أمام أرسنال، وفولهام، وكريستال بالاس، ما زاد من الضغوط على المدرب المؤقت قبل أول اختبارٍ أوروبي له مع الفريق اللندني.