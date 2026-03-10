فليك: نيوكاسل يهدد طموحات برشلونة

حذّر الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، من أن مواجهة نيوكاسل الإنجليزي تشكل تهديدًا حقيقيًا لطموحاتهم في دوري أبطال أوروبا، مستفيدًا من كونه نتاج أفضل دوري في العالم على حد وصفه.

ويحلّ برشلونة ضيفًا على ملعب «سانت جيمس بارك» الثلاثاء في ذهاب ثمن النهائي وتصب الترشيحات لصالحه في بلوغ ربع النهائي.

ويتصدّر برشلونة، المتوَّج خمس مرات باللقب الأوروبي، الدوري الإسباني، ويضمّ تشكيلة مرصّعة بالنجوم.

في المقابل، يحتل نيوكاسل المركز الـ12 في الدوري الإنجليزي، ولم يسبق له بلوغ أبعد من ثمن النهائي في المسابقة الأوروبية الأهم على مستوى الأندية.

لكن فليك شدد في مؤتمر صحافي الإثنين على أن القوة المالية والعمق الكبير للأندية الإنجليزية يجعلان نيوكاسل منافسًا خطيرًا على آمال برشلونة بالعودة إلى منصة التتويج الأوروبية التي غابت عنه منذ 2015.

وأشار فليك، إلى وجود ستة أندية إنجليزية في ثمن النهائي، وقال: «الدوري الإنجليزي رائع، بالنسبة لي هو الأفضل في العالم ولديهم فرق قوية».

وأضاف: «بالطبع لديهم المال لاتخاذ القرارات الصحيحة، وقد فعلوا ذلك، فكم فريقًا لديهم الآن في هذا الدور؟ ستة».

وتابع: «علينا الاستمرار في نهجنا وأسلوبنا وطريقتنا في اللعب. هذه هي فلسفتنا. نريد أن نلعب كبرشلونة أيضًا هنا في دوري الأبطال، لأن جماهيرنا فخورة بنا وبالطريقة التي نلعب بها كرة القدم، وهذا ما نريد إظهاره الثلاثاء».

ويعيد لقاء الثلاثاء ذكريات مواجهة الفريقين في نيوكاسل خلال دور المجموعة الموحّدة الموسم الجاري، حين فاز برشلونة 2-1 بفضل ثنائية الإنجليزي ماركوس راشفورد في سبتمبر الماضي.

وعلى الرغم من الموسم المتذبذب لنيوكاسل، يدرك فليك أن الفريق قدّم أفضل عروضه في المباريات الأوروبية.

وأوضح: «دوري الأبطال مختلف. كل من يشارك في هذا الدور يريد تقديم أفضل ما لديه.. لديهم لاعبون سريعون جدًا ومميزون في التحولات، وعلينا التعامل معهم والسيطرة على ذلك».

ويخوض برشلونة رحلته إلى إنجلترا وسط توتر بين رئيس النادي المستقيل خوان لابورتا والمدرب السابق تشافي هرنانديز، ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل، يفضّل فليك التركيز على أرض الملعب.

وقال: «هذه واحدة من أهم أسابيع الموسم لأننا نريد التأهل إلى الدور المقبل. لدينا مباراة هنا ويجب أن نركّز عليها».