أعلى 7 مدافعين إسهاما.. الشنقيطي في المقدمة

أسهم سبعة مدافعين في خمسة أهدافٍ فأكثر ضمن منافسات دوري روشن السعودي، يتقدَّمهم مهند الشنقيطي، ظهير أيمن فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

وحسبَ موقع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، سجَّل الشنقيطي ثلاثة أهدافٍ، وصنع ستةً بإجمالي تسع مساهماتٍ تهديفيةٍ على مدى مشاركاته في البطولة، البالغ عددها 22.

ويتفوَّق لاعب الاتحاد بفارق مساهمتين تهديفيتين على محمد أبو الشامات، شاغل المركز ذاته في فريق القادسية.

ويملك أبو الشامات سبع مساهماتٍ تهديفية، جميعها عبر تمريراتٍ حاسمةٍ.

ويتساوى خمسة لاعبين بخمس مساهماتٍ تهديفيةٍ، مع اختلاف توزيعها بين التسجيل والصناعة.

فالبرتغالي بيدرو ريبوتشو، ظهير أيسر الخليج، اكتفى بصناعة خمسة أهدافٍ دون تسجيل.

وفعل العكس الفرنسي ثيو هيرنانديز، شاغل المركز ذاته في الهلال، ووليد الأحمد، مدافع القادسية، وكلٌّ منهما سجَّل خمسة أهدافٍ دون صناعةٍ.

من جهته، أحرز سعد بالعبيد، ظهير أيسر الشباب، هدفًا، وصنع أربعةً.

أما سعيد الربيعي، مدافع الأخدود، فجاءت مساهماته الخمس بواقع تمريرةٍ حاسمةٍ واحدةٍ، وأربعة أهدافٍ مسجَّلةٍ.

وتبقَّى تسع جولاتٍ على انتهاء البطولة التي يتصدر ترتيبها فريق النصر برصيد 64 نقطةً، متقدمًا بنقطتين على الأهلي، وثلاثٍ على الهلال.