بعد إجازة 48 ساعة.. الفتح يبدأ استعدادات الهلال

عاد فريق الفتح الأول لكرة القدم من إجازة لمدة يومين، وتدرَّب مساء الإثنين على ملعبه استعدادًا لمواجهة الهلال، السبت، ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي «جولة يوم العلم».

وبدأ التدريب بتمارين تقوية ورفع لمعدلات التحمل داخل صالة اللياقة البدنية، قبل أن ينتقل اللاعبون إلى المستطيل الأخضر لتنفيذ جمل لياقية وتكتيكية مكثفة.

ويستعد الفتح، الذي يدربه البرتغالي جوزيه جوميز، لاستضافة الهلال، ثالث جدول الترتيب برصيد 61 نقطة، على ملعب «ميدان تمويل الأولى».

ويمتلك الفريق الأحسائي، الذي يحتل المركز الـ 11، 28 نقطة، وخسِر 2ـ3 من التعاون، الجمعة في بريدة، ضمن الجولة الـ 25 التي شهِدت فوز الهلال 4ـ0 على النجمة في الرياض.