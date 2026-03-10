«الإخبارية».. 4 برامج تحكي قصص رمضان

بثّت قناة «الإخبارية» خلال شهر رمضان 4 برامج تحمل المحتوى الإيماني الوثائقي، كما تناولت موضوعات مرتبطة بالشهر الكريم، من بينها محطات من التاريخ الإسلامي، وقصص إنسانية، ومشاهد من الحرمين الشريفين، إلى جانب محتوى يرصد مواقع خدمية ودينية في مناطق مختلفة من السعودية.

ومن بين البرامج، جاء «الهجرة»، الذي يُعرض عند الساعة السادسة والنصف مساءً، مستعرضًا قصة هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما ارتبط بها من أحداث ودلالات تاريخية في السياق الإسلامي.

كما بثت القناة برنامج «خدام الحرم» يوميًا عند الساعة السابعة والنصف مساءً، متناولًا قصص العاملين في الحرم الشريف، وطبيعة الأدوار التي يؤدونها في خدمة الزوار والمعتمرين.

وفي جانب آخر، قدّم برنامج «مساجد على الطرق» جولات ميدانية في عدد من مساجد الطرق بمختلف مناطق السعودية، مستعرضًا دورها في خدمة المسافرين، ويُعرض يوميًا عند الساعة 4:55 مساءً.

أما برنامج «من الحرم»، الذي يُعرض يوميًا عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، فنقل للمشاهدين مشاهد من الحرم المكي خلال شهر رمضان، موثقًا أجواء الصلاة والحضور الإيماني في المكان.