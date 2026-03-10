تقرير الحكم يبرّئ توني

أسدل تقرير الحكم المونتينيجري نيكولا دابانوفيتش الستار على الجدل المرتبط باحتفالية الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عقب تسجيله الهدف الأول في «ديربي» جدة أمام الاتحاد، إذ خلا من أي ملاحظة تستوجب معاقبته انضباطيًّا، حسبما كشف عنه مصدرٌ خاصٌّ بـ «الرياضية».

وبيَّن المصدر ذاته، أن موقف مهاجم الأهلي يبدو بعيدًا عن أي عقوبة انضباطية في ظل خلو تقرير حكم المواجهة من أي إشارة تدينه.

وقصَّ توني، مهاجم الأهلي، شريط أهداف المباراة عند الدقيقة 23 بعد عرضية، تلقَّاها من البرازيلي ويندرسون جالينو، وتعادل الاتحاد بركلة جزاء، سدَّدها البرازيلي فابينيو تفاريس، لاعب الوسط «51»، وردَّ الأهلي بهدفين عن طريق الجناح الجزائري رياض محرز، والمهاجم البديل فراس البريكان «59 و84»، منهيًا المباراة لمصلحته 3ـ1.

ويواصل الفريق الأهلاوي تمركزه في وصافة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 62 نقطةً، حصدها من 19 انتصارًا، وخمسة تعادلات، مقابل خسارة واحدة فقط.

ويترقَّب الفريق استحقاقه المقبل حين يلاقي القادسية، الجمعة، ضمن منافسات جولة «يوم العلم» الـ 26 من دوري روشن السعودي على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.