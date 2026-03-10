«أوبتا».. لقب دوري الأبطال إنجليزي.. وأرسنال الأكثر حظا

تصدر فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم قائمة المرشحين للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري، وذلك قبل انطلاق منافسات دور الـ16، الثلاثاء، بعد حصوله على نسبة 26.7 في المئة من عمليات المحاكاة التي أجراها الحاسوب الخاص بشبكة «أوبتا» للإحصاءات.

وتقدم الفريق اللندني على بايرن ميونيخ الألماني وليفربول الإنجليزي، بينما يتخلف باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب، بفارق كبير في قائمة المرشحين إذ حصل فقط على نسبة 4.3%.

وأوضحت الشبكة على موقعها الرسمي الثلاثاء، أن تتويج أرسنال باللقب الأول في تاريخه لن يكون مفاجئًا بعد أن وضع نفسه في مركز متقدم للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عن خزائنه منذ 2004.

ورغم أن الفريق خاض مباريات أكثر في دوري الأبطال «219» دون أن يحرز اللقب، لكنه قدم أداًء مذهلًا الموسم الجاري، إذ فاز بجميع مبارياته الثماني بدور المجموعات، وهو الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز، وتصدر جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه.

ومنحت عمليات المحاكاة التي أجراها الحاسوب الخاص بـ«أوبتا» اللقب لأرسنال بنسبة 26.7 في المئة، بفارق عشر نقاط مئوية عن أقرب منافسيه بايرن ميونيخ «16.4 في المئة».

وسيواجه فريق أرتيتا في دور الـ 16، ليفركوزن الألماني متجنبًا بذلك منافسين أكثر قوة أمثال البايرن وريال مدريد ومانشستر سيتي وليفربول وباريس سان جيرمان.

وعلى الورق، سيكون أصعب اختبار لأرسنال قبل المباراة النهائية هو مواجهة برشلونة أو أتلتيكو مدريد الإسبانيين في نصف النهائي.

أما المركزين الثالث والرابع فكانا من نصيب ليفربول «11.4 في المئة» ومانشستر سيتي «11.1» الإنجليزيين، على الرغم من مواجهة فريق بيب جوارديولا لريال مدريد في دور الـ16.

ومنحت «أوبتا» سيتي هذه النسبة بالنظر إلى معاناة ريال مدريد في بعض الأحيان الموسم الجاري، فقد عيّن مدربه الثاني بعد إقالة تشابي ألونسو، واضطر إلى خوض مباراة فاصلة في الأدوار الإقصائية ضد بنفيكا للتأهل إلى دور الـ16، وهذا سر انخفاض نسبة فوزه باللقب والتي لا تتجاوز 1.9 في المئة، وهو صاحب الرقم القياسي بـ 15 تتويجًا. كما أن الفريق وفي حال تجاوزه سيتي فمن المرجح أن يواجه بايرن ميونيخ في ربع النهائي.

أما برشلونة فوضعه أفضل بكثير من غريمه التقليدي، إذ حصل على نسبة 9.7 في المئة للفوز باللقب السادس في تاريخه بعد 2015.

بشكل عام، توقعت «أوبتا» فوز أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز بلقب دوري الأبطال بنسبة 59.9 في المئة من عمليات المحاكاة الحالية.

وإذا تحقق ذلك، فسيعني هذا سيطرة إنجليزية على اللقب بواقع أربعة تتويجات خلال المواسم الثمانية الأخيرة، بعد ليفربول في 2018-2019، وتشيلسي 2020-2021، ومانشستر سيتي موسم 2022-2023.