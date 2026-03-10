الحصة الأخيرة

أنهى فريق برشلونة الأول لكرة القدم، الإثنين، تحضيراته لمواجهة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي المقررة، الثلاثاء، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا (وكالات)