الصورة .. قصة

كواليس «اثنين غيرنا»

2026.03.10 | 12:58 am
النجمة دينا الشربيني خلال تصويرها أحد مشاهد مسلسل «اثنين غيرنا» الذي يبث في شهر رمضان الجاري مع بقية النجوم المشاركين وفريق العمل (صور خاصة بالرياضية)
